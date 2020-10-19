شكرا لقرائتكم خبر عن «سون»: سأنافس على لقب هداف البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سون هيونج مين، لاعب توتنهام الإنجليزي، إنه سعيد بما يقدمه حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنه يسعى بقوة للصراع على لقب هداف «البريميرليج» خلال هذا الموسم خاصة وأنه يتمكن من تسيجل هدف على الأقل في كل مباراة.
وأضاف جناح الفريق الإنجليزي عقب لقاء وست هام: «هذا الموسم هو الأفضل بالنسبة لي خاصة في ظل التفاهم والتناغم مع هاري كين الذي يصنع لي عدد كبير من أهدافي».
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