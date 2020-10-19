شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكفورت يهدر فرصة صدارة "البوندسليجا" بتعادله الإيجابي مع كولن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر فريق آينتراخت فرانكفورت فرصة مزاحمة لايبزج في صدارة ترتيب الدوري الألماني «بوندسليجا»، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه كولن، مساء أمس، في الجولة 4 من المسابقة.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف لايبزج، فيما حصد كولن أول نقطة له، لكنه بقي في المركز 16.

وتقدم أندريه سيلفا لمصلحة فرانكفورت في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، فيما تكفل أوندريج دودا بإحراز هدف التعادل لكولن في الدقيقة 52.