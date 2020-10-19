شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يشترط ضم «فالفيردي» للسماح لـ«بوجبا» بالرحيل لكتيبة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لرحيل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، خلال الصيف المقبل.
وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في الصيف المقبل، لكن النادي الإنجليزي قرر تفعيل بند التمديد لموسم آخر، إلا أن بقاء اللاعب غير مؤكد بعدما صرح مؤخرًا بأنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الشياطين الحمر تخطط لطلب فيدي فالفيردي من الميرنجي، خلال مبادلة ينتقل خلالها «بوجبا» إلى «سانتياجو برنابيو».
وأوضحت أن «فالفيردي» يثير إعجاب مسؤولي يونايتد، بسبب الأداء الذي يقدمه مؤخرًا مع النادي الملكي.
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