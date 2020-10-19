شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» في ورطة قبل معركة شاختار بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ ريال مدريد استعداداته لمباراته الأولى في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، المقررة الأربعاء، أمام شاختار دونتسك الأوكراني، في غياب قائده سيرجيو راموس والبلجيكي إيدين هازارد وداني كارفاخال وألفارو أودريوزولا.

وفي مران الفريق أمس، قام الأساسيون في مواجهة قادش التي انتهت بخسارة الملكي على أرضه، أمس السبت بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة من الليجا، بتمرينات تعافي، في حين أجرى باقي اللاعبين تدريبات أكثر قوة شملت تسديدات على المرمى لاستعادة غياب القوة التهديفية، حيث سجل الملكي 6 أهداف في 5 مباريات حتى الآن.

وغاب «راموس» عن المران، بعدما خضع لفحص بالموجات فوق الصوتية صباح اليوم للتأكد من حالة ركبته اليسرى، التي أصيبت في مواجهة قادش، على الرغم من أن النتيجة لا تستبعده من اللقاء الذي سيستهل به الملكي مشواره في التشامبيونزليج.