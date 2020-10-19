شكرا لقرائتكم خبر عن «باريخو» بعد تسجيله هدفًا في شباك فالنسيا: الأغرب في مسيرتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف داني باريخو لاعب فياريال أنه شعر بأحاسيس مختلطة، حينما أحرز هدفا لفريقه في مرمى فالنسيا خلال مباراة الفريقين بالمرحلة السادسة لبطولة الدوري الإسباني، وصفه بالأغرب في مسيرته.

وسجل «باريخو» هدف الفوز لفياريال في شباك فريقه السابق في الدقيقة 69، عبر قذيفة رائعة من خارج منطقة الجزاء، حيث اصطدمت الكرة بباطن العارضة قبل أن تسكن الشباك.

ومنح هدف «باريخو»، الذي رفض الاحتفال به، ثلاث نقاط ثمينة لفياريال، دفعته نحو الارتقاء من المركز الثامن إلى صدارة ترتيب المسابقة مؤقتا برصيد 11 نقطة.

وكتب قائد فالنسيا السابق على حسابه «إنستجرام»: «سجلت أحد أغرب الأهداف في مسيرتي، لأنها جمعت بين أقصى درجات السعادة التي أحملها لفريقي فياريال، والألم الذي أصابني عندما قمت بذلك أمام فالنسيا».