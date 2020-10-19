شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يعلن إصابة لاعبه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روي هودجسون مدرب كريستال بالاس، إن المهاجم الغاني جوردان أيو غاب عن التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون، في الدوري الإنجليزي، مساء أمس، بسبب إصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده مع المنتخب في فترة التوقف الدولي.
وأبلغ هودجسون الصحفيين: «للأسف جاءت عينته إيجابية في آخر اختبار للكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة، بعد انضمامه لمنتخب غانا، هناك ضوابط قبل أن ينضم إلينا مجددًا».
وتجبر اللوائح الحكومية المصابين بفيروس كورونا على العزل الذاتي لعشرة أيام، ويجب أن تأتي عينة أيو سلبية قبل الانضمام إلى التدريبات مرة أخرى.
وشارك ميشي باتشواي في تشكيلة بالاس في غياب أيو وحصل على ركلة جزاء نفذها ويلفريد زاها بنجاح في الدقيقة 19. ولم يستطع بالاس الحفاظ على تقدمه إذ أدرك أليكسيس ماك أليستر التعادل لبرايتون في الدقيقة الأخيرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,424
-
تعافي
98,247
-
وفيات
6,120
كانت هذه تفاصيل خبر كريستال بالاس يعلن إصابة لاعبه بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.