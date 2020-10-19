شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يعلن إصابة لاعبه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روي هودجسون مدرب كريستال بالاس، إن المهاجم الغاني جوردان أيو غاب عن التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون، في الدوري الإنجليزي، مساء أمس، بسبب إصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده مع المنتخب في فترة التوقف الدولي.

وأبلغ هودجسون الصحفيين: «للأسف جاءت عينته إيجابية في آخر اختبار للكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة، بعد انضمامه لمنتخب غانا، هناك ضوابط قبل أن ينضم إلينا مجددًا».

وتجبر اللوائح الحكومية المصابين بفيروس كورونا على العزل الذاتي لعشرة أيام، ويجب أن تأتي عينة أيو سلبية قبل الانضمام إلى التدريبات مرة أخرى.

وشارك ميشي باتشواي في تشكيلة بالاس في غياب أيو وحصل على ركلة جزاء نفذها ويلفريد زاها بنجاح في الدقيقة 19. ولم يستطع بالاس الحفاظ على تقدمه إذ أدرك أليكسيس ماك أليستر التعادل لبرايتون في الدقيقة الأخيرة.