شكرا لقرائتكم اليوم.. طلائع الجيش ضيفًا ثقيلاً على نادى مصر في الجولة 33 للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم الأثنين منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف نادى مصر نظيره طلائع الجيش في تمام الثالثة عصراً على ستاد الكلية الحربية في مواجهة يدخلها نادى مصر بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على مصر المقاصة بهدف دون رد في نفس الجولة.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى ولايزال الصراع دائراُ بين الزمالك وبيراميدز على مركز الوصيف وتنافس بين بعض الفرق على تحسين مراكزهم بجدول المسابقة قبل الجولة الأخيرة للدوري التي لم يتحدد موعدها بعد.

ويحتل نادى مصر المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقت شباكه 54 هدفاً ، فيما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

ومن جانبه طالب طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر بترك ذكرى طيبة بمبارياتهم الأخيرة بالدوري الممتاز بعد الهبوط بشكل رسمي، وتأكد هبوط نادي مصر إلى دوري الدرجة الثانية في مصر بعد الفوز الذي حققه وادي دجلة على أسوان في الجولة 31 ، حيث تأكد أن الفوز بكل المباريات المتبقية لنادى مصر لن يكون طوق نجاته من الهبوط ليلحق بنظيره طنطا ويعودان للمظاليم.

Advertisements

في المقابل شدد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد حسم صراع الهبوط وكذلك الصعود لنصف نهائي كأس مصر بعد الإطاحة ببيراميدز بركلات الترجيح عن طريق الحارس المتألق محمد بسام الذى تصدى لثلاثة ركلات، لمواصلة رحلة الانتصارات قبل المحطة الأخيرة للمسابقة والتي يواجه فيها الاهلى بطل الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام طلائع الجيش مكون من :" عصام ثروت - علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا - إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال - مصطفى سلطان – كليف نياكيا".

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام نادى مصر مكون من :" محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".