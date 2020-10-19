شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يرسم خطة بيراميدز فى أخر بروفة لمواجهة حوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسم اليوم، الإثنين، الكرواتى أننتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز خطة الفريق التى سيعتمد عليها فى مواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر غدًا الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر، حيث يخوض بيراميدز اليوم، تدريبه الجماعى الختامى على ملعب المباراة، وسيحدد المدير الفنى بناءًا عليه التشكيل الرئيسى الذى سيعتمد عليه خلال المباراة، كما سيضع طريقة اللعب من أجل تطبيقها.

وطلب المدير الفنى لبيراميدز فرض حالة من السرية التامة على التدريب الأخر، حتى لا يعلم الفريق المنافس خطة اللعب والطريقة التى سيعتمد عليها بيراميدز فى مواجهته، حيث شدد أنتى تشاتشيتش على الجهاز الإدارى بمنع تواجد أى فرد غريب عن أفراد البعثة فى التدريب الأخير، كما حذر من التصوير أو اتخاذ لقطات فيديو قد تساعد الفريق المنافس فى قراءة خطة وطريقة اللعب، والعمل على استغلال ثغراتها أو ايقاف خطورتها.

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وعقد تشاتشيتش أكثر من محاضرة بالفيديو مع لاعبى فريقه، منحهم خلالها بعض التعليمات الخاصة، وكشف نقاط القوة والضعف فى الفريق الغينى، كما شرح كيف سيتم التعامل مع مفاتيح اللعب وعناصر الخطورة، فضلا عن استغلال نقاط الضعف، كما حذر الخواجة الكرواتى المدافعين من التهاون طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على استغلال الهجمات المرتدة بشكل متقن من أجل احراز هدف مبكر ليربك حسابات المنافس.