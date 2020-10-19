شاهد .. أشرف بن شرقي ينتقم للوداد 3 مرات بقميص الزمالك

لم يكن أشرف بن شرقي في حاجة إلى الكثير من الوقت ليثبت أهميته وقيمته وقدره فنيًا داخل فريق الزمالك بمساهماته الدائمة في تسجيل الفريق للأهداف سواء سجلها بنفسه أو صنعها.

ودائمًا ما ينجح بن شرقي في الظهور بالمباريات الكبيرة والهامة للزمالك هذا الموسم ليكون هو مصدر الأمل لجماهير القلعة البيضاء وأحد أهم الأوراق التي يعول عليها عشاق الزمالك في حسم اللقاءات لصالح فريقهم، بعدما أثبت اللاعب الدولي أنه رجل المواعيد الكبرى.

لكن بن شرقي وبما أنه أحد نجوم الوداد المغربي السابقين، فقد انتقم لفريقه 3 مرات بقميص الزمالك هذا الموسم، الأولى

عندما واجه الزمالك فريق الترجي التونسي على لقب السوبر الأفريقي، وفاز الأبيض بثلاثة أهداف لهدف واحد، سجل أشرف بن شرقي هدفين منهم، ليحسم البطولة الرابعة لصالح الزمالك على صعيد ألقاب السوبر الأفريقي.

وبعدها بأيام قليلة من جديد يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويقود بن شرقي الزمالك للفوز بثلاثة أهداف لهدف واحد بعدما سجل هدف منهم وحصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثالث عن طريق محمود علاء، ليلعب بن

شرقي دورًا بارزًا في حصد لقب أفريقي من الترجي وإقصاؤه من دوري أبطال أفريقيا هذا العام، رغم أنه حامل اللقب مرتين متتاليتين منهم مرة على حساب الوداد، حيث انتهت مباراة الإياب بين الزمالك والترجي بفوز الأخير بهدف وحيد لم يكن كافيًا لاستمراره في البطولة.

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وفي لقاء الرجاء المغربي، نجح بن شرقي في تسجيل هدف الفوز للزمالك، وربما يزيد من مرارة الهدف بالنسبة لمشجعي الرجاء أنه جاء من بن شرقي أحد نجوم الغريم التقليدي للرجاء في المغرب وهو الوداد.

وبعيدًا عن الوداد المغربي ومع أول مباراة هامة لأشرف بن شرقي مع الزمالك هذا الموسم في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز نجح بن شرقي في تسجيل هدفين ساهم بهما في فوز الأبيض بثلاثية نظيفة وحصد لقب الكأس.