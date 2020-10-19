اتحاد الكرة يرفض مد نهاية الدوري بسبب أحمد فتحي

رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مد نهاية الدوري الممتاز للموسم الحالي، لما بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا يوم 7 نوفمبر المقبل.
أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة إن فكرة مد نهاية الدوري حتى يتسنى لأحمد فتحي لاعب الأهلي المشاركة مع الفريق بنهائي دوريالأبطال حال صعود الأحمر أمر مرفوض.
وقال المصدر: "غياب أحمد فتحي عن لقاء العودة لن يمثل أزمة للأهلي بدليل فوز الفريق في المغرب على الوداد 2/0، كما أن الموسم سينتهي بنهاية أكتوبر وفقًا للمواعيد المقرر إعلانها منجانب لجنة المسابقات، ولا مجال لمد نهاية الدوري".
وتابع المصدر: "أحمد فتحي عقده ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم، والموسم ينتهي بنهاية بطولة الدوري، وبما إن الدوري سينتهي قبل نهاية دوري الأبطال، فاللاعب الدولي لن يتمكن من المشاركة مع الأهلي في اللقاء حال صعوده".
وواصل المصدر: "الحل الوحيد أمام الأهلي مد عقد أحمد فتحي لفترة حتى يتمكن من الاستفادة باللاعب في النهائي".
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