نجاح جميع الحكام الدوليين في اختبارات "وارنر تيست"

أجرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، اختبارات الوارنر تيست لحكام القائمة الدولية مساء أمس الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكري. ونجح جميع حكام القائمة الدولية سواء حكام الساحة أو المساعدين في عبور الاختبارات، ونفس الأمر بالنسبة للمرشحين للقائمة من الحكام والمساعدين أيضًا. وأجريت الاختبار في حضور ممثلين من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، والدولي لكرة القدم "الفيفا". والجدير بالذكر أن نهاية الشهر الجاري هو آخر موعد أمام لجنة الحكام لإرسال القائمة الدولية للفيفا.

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