شوقي غريب: المشاركة شرط أساسي لانضمام أي لاعب للمنتخب الأوليمبي

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه سيختارك 35 لاعبًا في قائمة الفراعنة في الفترة المقبلة.

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مشاركة اللاعب في المباريات أمر ضروري للغاية من أجل التواجد في قائمة المنتخب الأولمبي".

وأوضح: "من الممكن أن أمنح بعض اللاعبين الذين لا يشاركوا فرصة وحيدة ولكن إذا استمرت عدم مشاركتهم فإنضمامهم سيكون صعب للغاية لأني نظريتي المشاركة أولا من أجل المشاركة في تشكيل

المنتخب الأولمبي".

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن خطة الفراعنة في الفترة المقبلة قبل خوض أولمبياد طوكيو والتي تم مناقشتها مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في وجود أعضاء اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة شئون اتحاد الكرة.

وقال شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وضعت خطة قوية مع الجهاز المعاون للتجهيز

بالشكل الأمثل للأولمبياد وسنخوض 4 معسكرات قبل الأولمبياد".وأضاف: "المنتخب الأولمبي سيشارك في الأولمبياد من أجل تحقيق ميدالية وسيلعب بكامل قوته".وأتم: " أنصح اللاعبين المجمدين بالانتقال لأندية أخرى للمشاركة فالأولوية سيكون للاعب الذي يشارك مع فريقه ولن أعتمد على أسماء لا تشارك".كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن أولوية اللاعبين في الإنضمام إلى المنتخبات الوطنية.وقال شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الأولوية للمنتخب الأول قبل الأوليمبي في الاختيارات". وتابع: "هناك أولويات من أجل اختيار اللاعبين وجميعنا نكمل بعض ويجب ألا نؤثر على بعضنا لمصلحة جميع المنتخبات".