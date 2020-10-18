شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق بنتقد حسام البدري بسبب مهاجم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب السابق، مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، بمستقبل وحاضر الكرة المصرية.

وعدّد هيثم فاروق مميزات مصطفى محمد خلال تصريحات عبر قناة "بي ان سبورتس"، مؤكداً على قدراته الفنية والتهديفية الكبيرة.

وأشار فاروق إلى أنه اندهش من تصريح حسان البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي قال خلاله أن مهاجم الزمالك يحتاج للمزيد من العمل والتطوير.

وأنهى تصريحاته:"إذا كان البدري يقصد تحفيز اللاعب فأنا متفق معه، ولكن إذا كان رأيه يعبر عن وجهة نظره الحقيقية في مصطفى محمد فأختلف معه تماماً وأتمنى أن يوضح لنا كيف سيطور اللاعب من مستواه"..