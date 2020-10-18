لحظة بلحظة.. هدف أووووول للزمالك.. (1) /(0)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة صعبة تجمع ممثل مصر الزمالك، والرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقامة بالدار البيضاء. يلعب الزمالك بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد أبوجبل. الدفاع: أحمد عيد، ومحمد عبدالغني، ومحمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة. الوسط: طارق حامد، وإسلام جابر. وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، وأشرف بنشرقي، الهجوم: مصطفى محمد. وجاء تشكيل الرجاء حراسة المرمى: أنس الزنيتي الدفاع: عبد الإله مدكور - بدر بانون - إلياس الحداد - فابريس نجاه Advertisements الوسط: سفيان رحيمي - عمر العرجون - فابريس نجوما الهجوم: بن مالانجو - محسن متولي - عبد الإله الحافيظي بداية المباراة د 15 هدف أول للزمالك أحرزه أشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو. الوضع في مصر

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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