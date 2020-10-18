شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحقق أول «الأمانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مضاعفة مكافآت الفوز بدورى الأبطال لتحفيز لاعبى الفريق الكروى الأول على حصد اللقب الإفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك عقب الفوز على الوداد المغربى بهدفين مقابل لا شىء، سجلهما محمد مجدى أفشة وعلى معلول، فى المباراة التى جمعتهما، أمس الأول، على أرض ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنصف نهائى دورى الأبطال. وعقد الخطيب جلسة مع اللاعبين داخل ملعب محمد الخامس بعد الفوز على الوداد المغربى، أثنى خلالها رئيس النادى على أداء اللاعبين، ووجه لهم الشكر على الروح العالية التى ظهروا بها خلال اللقاء وإصرارهم على حسم اللقاء مبكرا بالهدف الذى سجله محمد مجدى أفشة، فضلا عن مواصلتهم الأداء المتميز حتى نهاية المباراة والفرص التى سنحت لهم، والتى كانت كفيلة بخروج الفريق فائزا بعدد وافر من الأهداف. وطالب رئيس النادى الأهلى اللاعبين بطى صفحة مواجهة الذهاب أمام الوداد المغربى والتركيز فى مباراة العودة حتى يؤكد الفريق الأحمر تفوقه وجدارته بالتأهل إلى المباراة النهائية. كانت حالة من الارتياح قد سيطرت على محمود الخطيب عقب الفوز على الوداد المغربى، بعد أن كان قلقا على الفريق طوال اللقاء حتى انتهت بتحقيق الفوز، وتوجه رئيس القلعة الحمراء من المقصورة التى كان متواجدا بها لمتابعة المباراة إلى الملعب، رافضا تلقى أى مساعدة من أى فرد بالبعثة حتى يصل إلى أرض الملعب باعتبار أن رئيس النادى يعانى من آلام شديدة فى الظهر قبل السفر إلى المغرب، لكنه تحامل على نفسه ليترأس البعثة من أجل مساندة اللاعبين لأهمية اللقاء ورغبة «الخطيب» فى التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب لإسعاد جماهير القلعة الحمراء داخل وخارج مصر. وسهرت بعثة النادى الأهلى حتى الصباح احتفالا بالفوز على الوداد المغربى، وشهدت غرفة خلع الملابس وفندق الإقامة احتفالات مستمرة من اللاعبين والجهاز الفنى حتى استقلوا الطائرة الخاصة التى أعادت البعثة إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح أمس.

من جانبه أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، سعادته ‏بالفوز على الوداد المغربى فى مباراة الذهاب بالبطولة، و‏قال: إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام الوداد، الذى حاول العودة ‏إلى اللقاء بعد تأخره بهدفين، ولكن لاعبى الفريق قدموا مباراة قوية على مستوى الدفاع ‏والوسط، وحافظوا على تقدم الفريق على مدار شوطى المباراة.‏ فيما خرجت الصحف المغربية لتسلط الضوء على هذا اللقاء الذى تفوق فيه بطل مصر على المغرب. وعنونت صحيفة «المنتخب» تقريرها، «لعنة الفراعنة تصيب الوداد»، وقالت: لم يكن هدف السبق الأهلاوى هو اللعنة الوحيدة التى أصابت الوداد خلال الشوط الأول عن طريق «قفشة»، بل أصيب بلعنة أخرى عندما أتيحت له فرصة تعديل الكفة فى الدقيقة 39 ولم يستغلها على النحو الأمثل. وقالت صحيفة «المغرب اليوم» إن موسيمانى نجح فى كسر عقدته أمام الوداد عن طريق فوزه أثناء توليه تدريب الأهلى المصرى خلال لقاء مساء أمس الأول.