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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تظاهرات وأعمال عنف في تشيكيا بسبب حظر الرياضة بزمن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
تظاهر أكثر من ألفي مشجع من جماهير كرة القدم وهوكي الجليد في العاصمة التشيكية براغ، إحتجاجاً على إجراءات مكافحة فيروس كورونا لتندلع اشتباكات عنيفة بين مثيري الشغب وقوات الأمن.
وأشارت الشرطة التشيكية إلى أن المتظاهرين انتهكوا حظر التجمعات التي يزيد عدد أفرادها عن 500 شخص، وفقا للبروتوكول المتبع للحد من كورونا، مضيفة أن المحتجين أنهوا التظاهرة بعد نحو ساعة والتي وقعت بعدها الاشتباكات.
وأطلقت قنابل الدخان والألعاب النارية، وأشارت الشرطة إلى أنها صادرت هراوات وأسلحة نارية من بعض المتظاهرين مؤكدة وقوع إصابات بين ضباطها.
ودعا دعا رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في رسالة عبر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المواطنين إلى الامتثال للوائح الحكومة لمكافحة الفيروس والبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
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