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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برباتوف: من الصعب وصف مارسيال بأنه لاعب من الطراز العالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
إعتبر نجم مانشستر يونايتد السابق ديميتار برباتوف أنه من الصعب أن يبرز أنتوني مارسيال بشكل كبير كونه لا يتلقى الدعم من جميع اللاعبين في فريقه.
وصرح برباتوف لشبكة "غول": "رأيي في أنتوني مارسيال معروف، هو مهاجم جيد للغاية، ولكن لا يزال يفتقر إلى بعض الأشياء، قد لا يكون يلعب رأس حربة صريح، حيث يلعب أحياناً كجناح، الانتقاد الوحيد له أنه ليس مُتسقاً كما يجب أن يكون، إنه ليس رائعاً في كل مباراة".
وأضاف: "لا يقدم أداءً ثابتاً، ومن الصعب وصفه بأنه لاعب من الطراز العالمي، هذا ما يفصل بين اللاعبين الجيدين والعظماء، عليه أن ينظر لرونالدو وميسي، سجلا الكثير من الأهداف كل موسم لمدة 10 سنوات".
وتابع: "عندما تكون في نادٍ كبير ولا تؤدي بشكل جيد باستمرار، سيكون هُناك من ينتقدونك".
وختم برباتوف: "قد يكون من الصعب على مارسيال أن يبرز أو يتألق، لكونه لا يحصل على الدعم من كل اللاعبين في فريقه، وأداء مانشستر يونايتد الضعيف، سيجعله يبدو أسوأ".
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