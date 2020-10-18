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أبها يضم سويدي الحزم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أتمت إدارة نادي أبها تعاقدها مع مهاجم وهداف فريق الحزم، السويدي كارلوس ستراندبيرج، كسابع المحترفين الأجانب بصفوف الفريق للموسم الحالي، تنفيذا لرغبة المدير الفني التونسي عبدالرزاق الشابي.

وجاءت هذه الخطوة في ظل حاجة الفريق الماسة لمهاجم هداف بعد إنهاء عقد المهاجم التونسي فراس شواط الذي لم يقدم ما يشفع له بالموسم الماضي، كما وضح تأثر الفريق بغياب رأس الحربة الهداف في مباراة أمس الأول أمام الشباب بالجولة الأولى لدوري الأمير للمحترفين، والتي انتهت بخسارة أبها 0-1.

وخاض ستراندبيرج مع الحزم في الموسم الماضي 28 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفا وصنع هدفين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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