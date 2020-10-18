تصميم ملعب يحقق التباعد الجسدي

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وأبان رئيس بلدية عريعرة أحمد الغامدي أنه تم تنفيذ الملعب على مساحة قدرها 924 م2 ذات النظام السداسي للعب، وتم تزويده بأربعة أعمدة إنارة ذات إضاءة led بقوة إجمالية 3500 واط، مشيرا إلى أن الملعب يمتاز بتصميمه وفق دراسة لأماكن تحركات اللاعبين (مدافعين – وسط – مهاجمين).ليتم بعد ذلك رسم هذه المناطق بأشكال هندسيه تحقق تخصيص مناطق للاعبين مما يسهم في الحد من الاحتكاك بين اللاعبين ويضمن ترك مسافة كافية بينهم.
وأوضح الغامدي أن فكرة تصميم الملعب تأتي انطلاقا من تطبيق الضوابط الوقائية والإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة ومنها التباعد الجسدي.
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