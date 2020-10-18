شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يغلق ملف أجانبه الجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إغلاق ملف التعاقدات الجديدة مع محترفين أجانب على الرغم من تبقي 6 أيام على إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وسعت إدارة النادي في الفترة الماضية إلى اعتماد سياسة العمل بحسب الإمكانيات المالية المتوفرة من دعم وزارة الرياضة والعوائد المالية من الشركات الراعية والدعم الشخصي المحدود من رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي.

كما تراجعت إدارة النادي مجددا عن فكرة إعارة أو بيع عقد المحترف الإيفواري ويلفريد بوني حتى تتوصل لاتفاق مع اللاعب غاري رودريقيز المعار لنادي فنربخشة من خلال عودته أو إغلاق هذا الملف بصورة نهائية السبت المقبل.

ويمثل الفريق الأول حاليا على صعيد المحترفين الأجانب كل من مارسيلو غروهي وبرونو أوفيني وكريم الأحمدي وبرونو هنريكي ورومارينهو داسيلفا وألكسندر بريجوفيتش، حيث إن مقعد المحترف السابع ما زال شاغرا.

في حين تواصل إدارة النادي العمل للتعاقد مع لاعبين محليين في مركزي الوسط والظهير الأيسر بعد أن تعاقدت خلال الفترة الماضية مع عبدالمجيد السواط وعبدالرحمن اليامي وعمر هوساوي.

من جهة أخرى أكد موقع tyc الأرجنتيني أن ‏نادي روزاريو سينترال سيتقدم بشكوى ضد الاتحاد في الفيفا بسبب عدم دفع الأخير مبلغ 500 ألف دولار كدفعة مستحقة من قيمة انتقال اللاعب ليوناردو خيل في يناير الماضي إلى الاتحاد.