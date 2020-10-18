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الرائد يفسخ عقده مع بيريز

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- بواسطة أيمن الوشواش - فسخ نادي الرائد تعاقده مع المحترف الكولومبي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم ماركو بيريز بالتراضي بين الطرفين.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس»وقعت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع مخالصة نهائية مع اللاعب الكولمبي ماركو بيريز بالتراضي بين الطرفين، وقدمت شكرها للاعب على ما قدمه خلال تمثيله الفريق الأول خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق في حياته المقبلة».

وكان الرائد ضم المهاجم بيريز (30 عاما) في صيف العام الماضي، لمدة 3 أعوام قادما من نادي ديبورتيس توليما الكولومبي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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