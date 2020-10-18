الرائد يفسخ عقده مع بيريز

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وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس»وقعت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع مخالصة نهائية مع اللاعب الكولمبي ماركو بيريز بالتراضي بين الطرفين، وقدمت شكرها للاعب على ما قدمه خلال تمثيله الفريق الأول خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق في حياته المقبلة».وكان الرائد ضم المهاجم بيريز (30 عاما) في صيف العام الماضي، لمدة 3 أعوام قادما من نادي ديبورتيس توليما الكولومبي.
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