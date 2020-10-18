شكرا لقرائتكم السفير المصري وتيجانا ومقلد وأنور يؤازرون الزمالك أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد أشرف إبراهيم السفير المصري في المغرب وإسماعيل يوسف عضور مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في المغرب في المقصورة الرئيسة لملعب محمد الخامس لمؤازرة الفريق في مباراة الرجاء المغربي، كما حرص أيضا اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا مجلس الزمالك المرافقان للبعثة في المغرب على التواجد بالملعب لمؤازرة الفريق.

ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

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اعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة فريقه امام الرجاء المغربي المقرر انطلاقها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات ذهاب دوري ابطال افريقيا، وجاء التشكيل كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد ، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي.



السفير المصرى وإسماعيل يوسف

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.