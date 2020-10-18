شكرا لقرائتكم التركيز والحماس أبرز ملامح تدريب بيراميدز الثالث لمواجهة حوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت حالة من التركيز والحماس على لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، خلال خوض المران الجماعى الثالث على ملعب مولاى رشيد في الدار البيضاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وعقد اللاعبون جلسات منفردة بين بعضهم البعض، وتعهدوا على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على حوريا، والتأهل للمواجهة النهائية لتحقيق أول لقب قارى للنادى الوليد.

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وانضم قائد فريق بيراميدز، عبد الله السعيد، للتدريبات الجماعية، بصحبة زميله نبيل عماد دونجا، حيث كان اكتفى السعيد ودونجا في مراني الفريق منذ الوصول لكازبلانكا بأداء تدريبات خاصة لتجهيزهما، قبل أن يشاركا في المران الجماعي اليوم، في ثالث التدريبات، بملعب مولاي رشيد.

وظهر نجما الفريق بشكل طيب للغاية في المران الجماعي، حيث كان يعانى السعيد من إلتواء فى الأنكل كما يعانى دونجا من كدمة فى القدم، في حين واصل التونسي عمر العيوني المران الخاص لتجهيزه من شد العضلة الضامة.