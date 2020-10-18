شكرا لقرائتكم مكان خاص للمستبعدين من قائمة الزمالك بملعب محمد الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصصت إدارة ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، مكانا للاعبين المستبعدين من قائمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى المقصورة الأمامية للاستاد وهم محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمود علاء وكريم بامبو ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عنتر.

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك على التواجد معهم فى نفس المكان وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا.

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ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

اعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة فريقه امام الرجاء المغربي المقرر انطلاقها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات ذهاب دوري ابطال افريقيا، وجاء التشكيل كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد ، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي.