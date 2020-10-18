شكرا لقرائتكم قناة الزمالك: الرجاء حل أزمة دخول مترجم باتشيكو وإداري الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مراسل قناة الزمالك أن مسئولو الاتحاد الأفريقي "كاف" حاولوا منع مترجم باتشيكو وأثنان من المدلكين والإداري الأول بفريق الزمالك بسبب زيادة الأعداد، موضحا أن مسئولو الرجاء المغربي توسطوا وقاموا بحل الأزمة وتمك السماح لجميع الإداريين بالدخول.

وكشف مراسل الزمالك أن بعثة الفريق الأبيض وجهت الشكر لنظرائهم في الرجاء على هذا الموقف.

أعلنت قناة الزمالك عن وجود 18 شاشة عملاقة، بمقر النادي في ميت عقبة، جاهزة لنقل مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقرر محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرافقة الفريق إلى ملعب مركب محمد الخامس لمؤازرة زملائهم في مباراتهم المهمة أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

ويغيب الثنائي شيكابالا وعبد الشافي عن المباراة للإصابة إلا أنهما تمسكا بحضور المباراة في أرض الملعب لدعم ومساندة اللاعبين.

وعقد الثنائي أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال معسكر الدار البيضاء لتحفيزهم قبل المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

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و منح الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة تعليمات للاعبين وكل الحاضرين من بعثة الزمالك التي توجهت بالحافلة إلى ملعب مواجهة الرجاء المغربي، بضرورة ارتداء كمامات على الوجه كإجراء وقائي وفق البروتوكول الطبي لمجابهة فيروس كورونا.

وتحركت حافلة الزمالك وسط حراسة أمنية مشددة من فندق الإقامة في طريقها لملعب المباراة استعدادا لمواجهة الرجاء.

ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

حرص أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب على التواجد في الفندق لمرافقه بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك عند ذهابها إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

ويحضر اسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة ومعه أمير مرتضي متصور المشرف علي الكرة المباراة من المقصورة الرئيسية ويرافقهم ثنائي مجلس الادارة اللواء علاء مقلد وحمادة انور المرافقان للبعثة.