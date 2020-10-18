شكرا لقرائتكم عماد متعب يوجه 5 نصائع للاعبى الزمالك قبل مواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، عدة نصائح إلى لاعبى نادى الزمالك، مع إنطلاق المباراة المرتقبة للقلعة البيضاء أمام فريق الرجاء المغربى، والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وقال متعب فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: أوناجم لاعب كويس جداً، ويجب أن يحتفظ المدرب بحلول على الدكة ولذلك أبقاه باتشيكو على دكة البدلاء، لاعبى الزمالك لديهم سرعات وقدرة على التسجيل، الزمالك مطالب.

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واصل: زيزو وبن شرقى فى أفضل فتراتهم، والزمالك مطالب بالاستحواذ على وسط الملعب وامتصاص حماس لاعبى الرجاء، وتهدئة المباراة فى بعض الأوقات وتسريع ريتم المباراة فى أوقات أخرى، ومهم جداً أن تكون الخطوط قريبة من بعضها البعض، والاستحواذ على الكرة خاصة مع فريق كبير على ملعبه، وأتمنى أن يحقق الزمالك نتيجة إيجابية ونرى نهائى مصرى خالص.

ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.