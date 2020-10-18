شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على الدفع بمصطفي محمد مهاجماً أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه امام الرجاء المغربي المقرر انطلاقها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات ذهاب دوري ابطال افريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد.