شكرا لقرائتكم علاء وحيد يكشف تغيير ميزانية الإسماعيلى لحسم صفقات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء وحيد المتحدث الاعلامى للاسماعيلى أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي رصد مبالغ مناسبة لسوق الصفقات الصيفية تمهيداً لتدعيم صفوف الدراويش بعيداً عن سقف الصفقات المتعارف عليه فى القلعة الصفراء ، وقال علاء وحيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" :" سبب تأخر الاسماعيلى فى الكشف عن صفقاته الجديدة أن النادى لايبحث عن اللاعب الحر ، ومعظم اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم مرتبطين بعقود مع أنديتهم وجارى التفاوض معها"

وعن أسعار الصفقات الجديدة قال علاء وحيد :"المهندس ابراهيم عثمان وضع ميزانية مناسبة لإتمام الصفقات بما يتماشى مع الاسعار الحالية وبعيداً عن السقف المعروف فى صفقات الاسماعيلى"

ويضيف علاء وحيد :"الاسماعيلى فى طريقه لإعلان التعاقد مع صفقات مميزة ولكن الاعلان الرسمى له معايير معينة بعد اتمام كل بنود التعاقد واختيار الوقت المناسب للطرفين لإعلان الصفقة".

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وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع ، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى غربلة اللاعبين الأجانب بصفوف الدراويش، وترى اللجنة أن غالبيتهم لا يصلح للاستمرار فى الموسم الجديد، ويبذل أعضاء اللجنة جهودا مكثفة لاختيار لاعبين أجانب مميزين لتمثيل الفريق فى المرحلة المقبلة، لاسيما قبل اتخاذ قرار نهائى برحيل الموجودين خوفاً من عدم التوصل لاتفاق مع الجدد فى ظل ارتفاع التكلفة المادية لأغلب الصفقات المميزة

في سياق مختلف ، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الاسماعيلى بقيادة ريكاردو، حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 9 أيام عقب انتهاء مباراة أسوان التي فاز بها الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 33 لمسابقة الدوري ، ويأتي هذا القرار من أجل حصول اللاعبين على راحة لأطول فترة ممكنة بعد الموسم الشاق الذى مر على الفريق وضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، حيث تتبقى مباراة واحدة للدراويش هذا الموسم مع الزمالك فى الجولة الاخيرة للمسابقة ولكن لم يتحدد موعدها بعد ، وأحرز أهداف الدراويش في شباك تماسيح النيل محمد الشامي ، بينسون شيلونجو ، عبد الرحمن مجدى ( هدفين ) بينما سجل فادى فريد وحسن طارق هدفى اسوان .