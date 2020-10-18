شكرا لقرائتكم تعقيم ملعب مباراة الزمالك والرجاء قبل معركة ذهاب نصف النهائى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو ملعب محمد الخامس على تعقيمه قبل مواجهة الزمالك المصري والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يدخل نادى الزمالك مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية أمام الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، وذلك فى إطار دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتسبب فيروس كورونا فى توقفت البطولة منذ مارس الماضي، وكان نادى الرجاء تأهل للدور نصف النهائى بعد فوزه على نادى مازيمبى الكونغولى بحصيلة أهداف 2/1، حيث فاز المغربى فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولى فى مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربى من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات فى أعوام 1989، 1997، 1999.

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