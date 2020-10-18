شكرا لقرائتكم تجدد آلام العضلة الأمامية تبعد حازم إمام عن مواجهة الزمالك والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء استبعاد حازم امام الظهير الأيمن لفريق الزمالك من مباراة الرجاء المقرر انطلاقها بعد قليل علي استاد محمد الخامس بعد تجدد الام العضلة الامامية قبل انطلاق المباراة ، ليتم استبعاد اللاعب ومشاركة احمد عيد بدلاً منه في التشكيل الأساسي ، وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة فريقه امام الرجاء ،

وجاء التشكيل كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد ، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي.

وتسبب فيروس كورونا فى توقفت البطولة منذ مارس الماضي، وكان نادى الرجاء تأهل للدور نصف النهائى بعد فوزه على نادى مازيمبى الكونغولى بحصيلة أهداف 2/1، حيث فاز المغربى فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولى فى مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربى من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات فى أعوام 1989، 1997، 1999.