شكرا لقرائتكم موسيمانى يضع ترتيب مسددى ضربات الجزاء فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ترتيب لمسددي ضربات الترجيح قبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي، وذلك بعد الفوز في مباراة الذهاب أمس والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بكازابلانكا بهدفين نظيفين، وحدد الجهاز الفنى للأهلى ترتيب مسددى ضربات الجزاء فى الأهلى وهم بالترتيب كالتالى: الأول هو التونسى على معلول ، والثانى وليد سليمان ، والثالث عمرو السولية ، والرابع محمد مجدى قفشة ويليه فى المرتبة الخامسة حسين الشحات.

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ويتم اللجوء لضربات الترجيح حال انتهاء مباراة الإياب بنفس نتيجة مباراة الذهاب لصالح الخصم، كما وضع الجهاز الفني للأهلي ترتيباً لمسددي ضربات الترجيح أيضاً حال تأهل الفريق للمباراة النهائية، حيث سيتم تحديد الفائز بالبطولة من خلال ضربات الترجيح حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل.

وخاض الأهلي مباراة الذهاب أمام الوداد بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.