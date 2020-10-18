شكرا لقرائتكم الزمالك يتوجه إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مقر فندق الإقامة في الدار البيضاء متوجهة الي مركب محمد الخامس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. Advertisements وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ٥٠ فردا فقط لبعثة الزمالك لحضور المباراة في الاستاد. ويحضر اسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة ومعه أمير مرتضي متصور المشرف علي الكرة المباراة من المقصورة الرئيسية ويرافقهم ثنائي مجلس الادارة اللواء علاء مقلد وحمادة انور المرافقان للبعثة.

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