شكرا لقرائتكم جمال السلامى يعلن تشكيل الرجاء لمواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء الرياضى المغربي التشكيل الرسمي الذى سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم،الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على المركب الرياضى محمد الخامس، ويقود الدفاع بدر بانون المرشح للانتقال إلى الأهلي، وجاء التشكيل كالتالي.. حراسة المرمى: أنس الزنيتي الدفاع: عبد الإله مدكور، فابريس نجاه، بدر بانون، إلياس الحداد الوسط المدافع: عمر العرجون، فابريس نجوما، Advertisements الوسط المهاجم: عبد الإله حافيظي، محسن متولي، سفيان رحيمي. الهجوم: بين مالانجو كما ألن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة فريقه وجاء التشكيل كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد ، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي.

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