شكرا لقرائتكم السعيد ودونجا ينضمان لتدريبات بيراميدز قبل لقاء الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم قائد فريق بيراميدز، عبد الله السعيد، للتدريبات الجماعية، بصحبة زميله نبيل عماد دونجا، في ثالث تدريبات الفريق في الدار البيضاء استعدادا لملاقاة حوريا كوناكري الغيني، واكتفى السعيد ودونجا في مراني الفريق منذ الوصول لكازبلانكا بأداء تدريبات خاصة لتجهيزهما، قبل أن يشاركا في المران الجماعي اليوم، في ثالث التدريبات، بملعب مولاي رشيد.

وظهر نجما الفريق بشكل طيب للغاية في المران الجماعي، حيث كان يعانى السعيد من إلتواء فى الأنكل كما يعانى دونجا من كدمة فى القدم، في حين واصل التونسي عمر العيوني المران الخاص لتجهيزه من شد العضلة الضامة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وتسود مخاوف عديدة داخل الفريق السماوى من قدرة انتى تشاتشيتش على تخطى عقبة حوريا كوناكرى الغينى ذهاباً وإياباً حتى يصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه لنهائى الكونفدرالية لاسيما أن مدرب منتخب كرواتيا السابق كان سبباً في اهتزاز نتائج الفريق السماوى هذا الموسم بعد فشله في إدارة المواجهات الكبرى الأمر الذى دفع إدارة بيراميدز للتفكير في الإطاحة به لولا ضيق الوقت بين المباريات المحلية بعد عودة الدوري من تجميد كورونا.

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وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.

ومع تشاتشيتش ظهر بيراميدز تائهاً بعيد عن الفريق المرعب الذى زلزال الدوري المصرى الموسم الماضى ، فلقد تعادل مع الاهلى سلبياً والذى لعب منقوصاً من الدقيقة 40 ولم يسدد كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر الذى فرط لاعبوه فى الفوز بإهدار ركلة جزاء فضلا عن خسارته من الزمالك وفقدانه نقاط مؤثرة في بطولة الدوري جعلت لقب الوصيف على كف عفريت ليصبح الفريق مهدداً بعدم الظهور الافريقى بالموسم الجديد.

كما أن المدرب الكرواتي اتخذ قرارا غريبا قبل ركلات الترجيح في لقاء بيراميدز والطلائع بكأس مصر باستبدال مهدي سليمان رغم تصديه لضربة جزاء في مباراة الأهلي لصالح زميله أحمد الشناوي البعيد تماما عن المشاركة ولم ينجح الشناوى في التصدي لأى ركلة وفى المقابل تصدى محمد بسام حارس الطلائع لثلاثة ركلات ليودع بيراميدز البطولة التي وصلها للمباراة النهائية فيها الموسم الماضى .

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي كانون وتراوري للبعثة في الدار البيضاء.