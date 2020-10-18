شكرا لقرائتكم تشكيل المباراة.. البلدوزر يقود هجوم الزمالك فى فمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام الرجاء المغربي أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء .

ويضم التشكيل: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. Advertisements محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وأحمد عيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع. طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط. مصطفى محمد في الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي.

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