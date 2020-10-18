شكرا لقرائتكم كاف ينشر صور قمصان لاعبى الزمالك والرجاء قبل مباراة نصف نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للاتحد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" صوراً عبر حسابها على موقع تويتر، من داخل غرف خلع ملابس فريقى الزمالك والرجاء، وذلك قبل ساعة تقريباً من اللقاء المرتقب بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والذى يقام على ملعب محمد الخامس بالمغرب.



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وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك قد أجري اتصالا هاتفيًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال اجتماعهم في مقر فندق الإقامة بالمغرب في حضور اسماعيل يوسف عضو المجلس،القائم بأعمال امين الصندوق ورئيس البعثة في المغرب وبحضور امير مرتضي المشرف العام علي الفريق، طالبهم خلاله بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم امام الرجاء