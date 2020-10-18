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منتخب الشباب يحقق فوزا وديا أمام الديوانية العراقى 3/2

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جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين علي نادي الديوانية العراقي الصاعد حديثا للدوري الممتاز العراقي في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الاحد بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة..جاءت التجربة قوية وعنيفة في بعض الأحيان من الجانب العراقي  وأبدي ربيع ياسين المدير الفني رضاه عن التجربة وان الكرة العراقية تمتاز بالسرعة والقوة مما جعلها احتكاك جيد لمنتخب الشباب المصري للوقوف علي مستوي بعض اللاعبين في بداية  الأسبوع الرابع  من معسكر الفريق باستاد القاهرة الدولي.

  

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سجل لمنتخب شباب مصر  محمد شحاتة من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول ثم تعادل البرازيلي  ماكسي  للفريق العراقي نهاية الشوط الأول ليعود نفس اللاعب للتقدم بالهدف الثاني من عرضية متقنة ويسيطر بعدها المنتخب المصري علي مجريات الشوط ويحرز  محمود عبد المحسن هدف وأشعة من ضربة حرة مباشرة  وفي الدقيقة 90 يسجل محمد المغربي راسية من ركنية متقنة من محمد اشرف الظهير الأيسر لمنتخبنا الوطني لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين 

 

بدا المنتخب المباراة  بتشكيل مكون من السيد عطية  لحراسة المرمي محمد سمير  وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي  للدفاع  ومحمود جهاد حازم هاني ومحمود عبد المحسن للوسط  وأسامة فيصل   ومحمد شحاتة واحمد شريف  في خط الهجوم  ، ومن المقرر ان يستأنف المنتخب تدريباته مساء  غدًا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة لستعدادا لبطولة شمال أفريقيا بتونس في التاسع من نوفمبر المقبل.

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