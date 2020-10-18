شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقترب من التعاقد مع الجزائرى رضوان الشريفي في صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادي الإسماعيلي، ظهير أيسر فريق اتحاد العاصمة الجزائري رضوان الشريفي، على قائمة المطلوبين في الانتقالات الحالية لتدعيم مركز الباك الإيسر في الدراويش الموسم المقبل.

وفسخ الجزائرى رضوان شريفي تعاقده بالتراضي مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري منذ أيام، ليصبح حراً وله حق التوقيع لأي نادي بدون سداد اي مبالغ مادية.

ولعب رضوان شريفى صاحب الـ 27 عاما في صفوف اتحاد بلعباس، وانتقل في موسم 2017/2018 إلى صفوف اتحاد العاصمة ليفسخ تعاقدة مطلع شهر أكتوبر الجاري. ويبذل أعضاء اللجنة جهودا مكثفة لاختيار لاعبين أجانب مميزين لتمثيل الفريق فى المرحلة المقبلة، لاسيما قبل اتخاذ قرار نهائى برحيل الموجودين خوفاً من عدم التوصل لاتفاق مع الجدد فى ظل ارتفاع التكلفة المادية لأغلب الصفقات المميزة.

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و تواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع ، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.