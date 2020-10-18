شكرا لقرائتكم كومان: تعرضت إلى "الإهانة" في مباراة خيتافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زعم رونالد كومان مدرب برشلونة أن آلان نيوم لاعب خيتافي أهانه خلال الهزيمة 1-صفر أمام الفريق القادم من مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية كومان وهو يتحدث إلى خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي بعد نهاية المباراة وقال في مؤتمر صحافي إن الكاميروني الدولي نيوم سخر منه، وأضاف: قلت لبوردالاس إن لاعبه رقم 12 (نيوم) أظهر قلة احترام تجاهي، وقال شيئين أو ثلاثة أشياء في غاية السوء وهي ألفاظ لن أكررها. لقد أهانني، أبلغت بوردالاس بأنه يحتاج إلى التحدث إلى لاعبه لأننا لا يجب أن نتسامح مع مثل هذا السلوك في كرة القدم الحديثة.

وقال بوردالاس إنه لا يعتقد أن لاعبه أهان كومان، وأبلغ مدرب خيتافي الصحافيين: أنا هنا للحديث عن كرة القدم وليس عن أشياء مثيرة للجدل. لم أتحدث إلى اللاعب وسأفعل غدا، لكني أشك أن نيوم فعل ذلك، أعرفه جيدا، إنه لاعب حماسي للغاية لكنه محترم أيضا. لا أسمح بأي سلوك سيئ بين لاعبي فريقي لكني أشك أيضا أن نيوم أهانه.

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وأحرز خايمي ماتا هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليكبد برشلونة خسارته الأولى هذا الموسم بعد أربع مباريات، ويعتقد كومان أن ركلة الجزاء، التي احتسبت بسبب مخالفة من فرينكي دي يونج ضد دجيني داكونام، كان يمكن عدم احتسابها.

وقال المدرب الهولندي: لا أدري إن كانت ركلة جزاء، بدا أنهم يبحثون عنها ووقعنا في الفخ. لا أدري إن كنا بحاجة إلى حكم الفيديو المساعد اليوم أو لا، لا أحب الحديث حول الحكام، لكن إذا شاهدتم المباراة ورأيتم عدد المخالفات التي ارتكبوها وعدد البطاقات التي حصلوا عليها، سيمكنكم تكوين رأي.

وارتكب لاعبو خيتافي 20 مخالفة مقابل 9 لبرشلونة خلال المباراة، وحصلوا على أربع بطاقات صفراء مقابل ثلاثة إنذارات للفريق الزائر.