شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يهمس فى أذن لاعبى الزمالك بـ 5 نصائح قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، عدة نصائح إلى لاعبى نادى الزمالك، مع إنطلاق المباراة المرتقبة للقلعة البيضاء أمام فريق الرجاء المغربى، والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وقال متعب فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: أوناجم لاعب كويس جداً، ويجب أن يحتفظ المدرب بحلول على الدكة ولذلك أبقاه باتشيكو على دكة البدلاء، لاعبى الزمالك لديهم سرعات وقدرة على التسجيل، الزمالك مطالب.
واصل: زيزو وبن شرقى فى أفضل فتراتهم، والزمالك مطالب بالاستحواذ على وسط الملعب وامتصاص حماس لاعبى الرجاء، وتهدئة المباراة فى بعض الأوقات وتسريع ريتم المباراة فى أوقات أخرى، ومهم جداً أن تكون الخطوط قريبة من بعضها البعض، والاستحواذ على الكرة خاصة مع فريق كبير على ملعبه، وأتمنى أن يحقق الزمالك نتيجة إيجابية ونرى نهائى مصرى خالص.
اعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة فريقه امام الرجاء المغربي المقرر انطلاقها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات ذهاب دوري ابطال افريقيا، وجاء التشكيل كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد ، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي.
وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب يهمس فى أذن لاعبى الزمالك بـ 5 نصائح قبل مواجهة الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.