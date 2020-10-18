شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شاشة عملاقة فى مقر الزمالك لإذاعة مباراة الرجاء فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة الزمالك عن وجود 18 شاشة عملاقة، بمقر النادي في ميت عقبة، جاهزة لنقل مباراة الزمالك والرجاء بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ، ووقرر محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد عبد الشافي ثنائي الزمالك مرافقة الفريق إلى ملعب مركب محمد الخامس لمؤازرة زملائهم في مباراتهم المهمة أمام الرجاء ويغيب شيكابالا وعبد الشافي عن المباراة للإصابة إلا أنهما تمسكا بحضور المباراة في أرض الملعب لدعم ومساندة اللاعبين.

وعقد الثنائي أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال معسكر الدار البيضاء لتحفيزهم قبل المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم ، ومنح الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة تعليمات للاعبين وكل الحاضرين من بعثة الزمالك التي توجهت بالحافلة إلى ملعب مواجهة الرجاء المغربي، بضرورة ارتداء كمامات على الوجه كإجراء وقائي وفق البروتوكول الطبي لمجابهة فيروس كورونا ، وتحركت حافلة الزمالك وسط حراسة أمنية مشددة من فندق الإقامة في طريقها لملعب المباراة استعدادا لمواجهة الرجاء.

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ويحضر اسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة ومعه أمير مرتضي متصور المشرف علي الكرة المباراة من المقصورة الرئيسية ويرافقهم ثنائي مجلس الادارة اللواء علاء مقلد وحمادة انور المرافقان للبعثة.