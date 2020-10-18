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مكان خاص للمستبعدين من قائمة الزمالك بملعب محمد الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت إدارة ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، مكانًا للاعبين المستبعدين من قائمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى المقصورة الأمامية للاستاد وهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمود علاء وكريم بامبو ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عنتر.

 

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك على التواجد معهم فى نفس المكان وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس

 

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ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أأفريقيا على مركب محمد الخامس.

أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي المقرر انطلاقها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات ذهاب دوري أبطال افريقيا، وجاء التشكيل كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وأحمد سيد زيزو، أمامهما الثلاثي أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وإسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبد السلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي.

 

 

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