شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الإدارة الطبية بالكاف يشيد بالإجراءات الاحترازية في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بالإجراءات الاحترازية التي قام بها نادي الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي وذلك خلال لقائه مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك.

ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

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