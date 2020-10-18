شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يهاجم الزمالك بمتولي وعبد الإله الحافيظي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد جمال سلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي على الثلاثي بن مالانجو ومحسن متولي وعبد الإله الحافيظي في الهجوم أمام الزمالك. الزمالك يحل ضيفا على الرجاء في التاسعة مساءً في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويلعب فابريس نجوما في التشكيل الأساسي على الرغم من التقارير التي أشارت في وقت سابق إلى تعرضه لإصابة. وفيما يلي تشكيل الرجاء بالكامل: حراسة المرمى: أنس الزنيتي الدفاع: عبد الإله مدكور - بدر بانون - إلياس الحداد - فابريس نجاه الوسط: سفيان رحيمي - عمر العرجون - فابريس نجوما Advertisements الهجوم: بن مالانجو - محسن متولي - عبد الإله الحافيظي الوضع في مصر

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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