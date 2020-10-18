شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: الأحمر ألحق الهزيمة بالوداد بعد 26 مباراة دون خسارة بملعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» فوز الأهلى على الوداد المغربى، فى ذهاب دور ما قبل النهائى لبطولة الأندية الإفريقية، بأنه سهّل مباراة الإياب، المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، باستاد القاهرة.

وذكر حساب «كاف» الرسمى أنه كان فى مقدور الأهلى مضاعفة النتيجة لو استغل حسين الشحات الفرص التى أُتيحت له أمام مرمى أصحاب الأرض.

كما أشاد «كاف» بخط دفاع الأهلى، وقال: «بطل مصر حافظ على أسبقيته وسط صمود دفاعاته، فيما لم يتمكن الوداد ولو من تسجيل هدف يُبْقِى آماله فى مباراة الإياب الجمعة المقبل».

وألقى الاتحاد الإفريقى الضوء على هدف محمد مجدى «قفشة» المبكر، والذى سهل من مهمة الضيوف، وجعلهم يتحكمون فى مجريات المباراة.

كما ذكر الحساب الرسمى لـ«كاف» أن المباراة هى الأولى للأندية منذ انتشار جائحة كوفيد-19، التى تسببت فى توقف الرياضة قبل ستة أشهر، وأنهى الفوز سجل الوداد، الخالى من الهزائم بملعبه فى دورى الأبطال عند 26 مباراة.

كما أضاف الحساب أن المصادفة لعبت دورًا كبيرًا بعد فوز الأهلى لكون بطل مصر ألحق الهزيمة بالوداد، بعد 26 مباراة على ملعبه دون خسارة واحدة، والمصادفة أن آخر هزيمة للفريق المغربى كانت أمام الأهلى المصرى فى يوليو 2016.

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كما أشار «كاف» إلى أن هذا الفوز واصل به بيتسو موسيمانى بدايته الخالية من الهزائم منذ تولى تدريب الأهلى الشهر الماضى. ويحتاج «الشياطين الحمر» الآن لتفادى الهزيمة فى مباراة الإياب بالقاهرة، الأسبوع المقبل، ليبلغوا الدور النهائى للمرة الـ13 فى تاريخهم.