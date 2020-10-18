شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يلقى بظلاله على منافسات دورى الأبطال رئيس «يويفا»: الوضع مروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء الإعلان عن إصابة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، بعدوى فيروس كورونا المستجد قبل أيام، ليعطى مؤشرًا لما سيستحوذ على عناوين الصحف مع انطلاق منافسات دورى أبطال أوروبا.

وبمجرد الإعلان، الثلاثاء الماضى، عن إيجابية نتائج الفحص الذى خضع له رونالدو، انطلقت التكهنات والتساؤلات بشأن ما إذا كان سيشارك فى المواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وبرشلونة فى دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

وتقام المباراة بين يوفنتوس وبرشلونة يوم 28 أكتوبر الجارى، ومن المنتظر أن تعيد إلى الأذهان المواجهات المثيرة التى جمعت بين رونالدو وميسى فى مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، خلال الفترة التى قضاها رونالدو ضمن صفوف الملكى.

وسيكون رونالدو أبرز الغائبين لدى انطلاق منافسات دورى الأبطال، وقد تأخرت البداية فى ظل حالة الارتباك التى أثارتها جائحة كورونا.

وحالف الحظ باريس سان جيرمان، وصيف بطل دورى الأبطال، وتعافى نجومه، وبينهم نيمار وكيليان مبابى، من عدوى كورونا قبل فترة.

ويكشف هذا كله حالة من الغموض التى تحيط بجميع الأمور، كما أن تزايد حالات العدوى فى أنحاء أوروبا خلال الأسابيع الماضية يعزز المخاوف.

وذكر «يويفا» أنه فى حالة عدم استكمال منافسات دور المجموعات، فإن اللجنة التنفيذية «ستقرر المبادئ التى يجرى من خلالها تحديد الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر بدورى الأبطال».

ويتطلع «يويفا» إلى إقامة منافسات البطولة حتى ختامها، بإقامة المباراة النهائية المقررة فى اسطنبول فى 29 مايو المقبل.

وقال رئيس «يويفا»، ألكسندر سيفرين، فى تصريحات لقناة «إيه آر دى»: «لدينا معايير صحية قوية للغاية».

وأضاف: «أقمنا فى يويفا أكثر من 420 مباراة دولية منذ أغسطس، دون أن تقع حوادث خطيرة».

ووصف سيفرين الوضع الحالى بأنه «مروع» و«لا يمكن التنبؤ به»، ليس فقط فى كرة القدم، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن الرياضة بشكل عام «تمنح الأمل للناس».

وشكلت إصابة النجم البرتغالى رونالدو برهانًا على عدم إمكانية التنبؤ بالإصابة بعدوى كورونا.

كان فيرناندو سانتوس، المدير الفنى للمنتخب البرتغالى، قد أعرب عن حيرة وعدم قدرة على تفسير سبب إصابة رونالدو. وقال سانتوس: «نحن معزولون تماما».

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وفى ظل التطورات السريعة للأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا، يمكن أن تفرض الحكومات مزيدا من القيود العاجلة، وفى هذه الحالة يكون على الأندية إبلاغ «يويفا» على الفور.

ويتوقف الحضور الجماهيرى فى المباريات على قرارات السلطات المحلية، بعد أن أعلن «يويفا» أنه من حيث المبدأ، يمكن حضور ما يمثل 30% من السعة الاستيعابية للمدرجات فى كل استاد، وذلك بعد التجربة الناجحة لعودة المشجعين، التى شهدتها مباراة كأس السوبر الأوروبى.

لكن بايرن ميونخ يستهل مشوار الدفاع عن لقب دورى الأبطال دون حضور جماهيرى، وذلك فى مباراته الأولى المقررة أمام أتلتيكو مدريد، حيث قررت السلطات فى ميونخ منع الجماهير من حضور المباريات حتى يوم 25 أكتوبر الجارى على الأقل.

واعتادت الفرق بشكل كبير على غياب الجماهير فى الفترة الحالية، لكنها تواجه المزيد من المخاوف بسبب ازدحام جدول المباريات فى الموسم الذى تأخرت انطلاقة منافساته بسبب أزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن أندية كبيرة ستخوض 3 مباريات فى الأسبوع الواحد حتى فترة الاحتفال بعيد الميلاد، كما سينشغل اللاعبون الدوليون مع منتخبات بلادهم فى جولة أخرى من المباريات الدولية فى نوفمبر المقبل.

وانتقد مدربون، بينهم يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، إقامة بطولة دورى أمم أوروبا، لكن الأندية من جانبها عززت صفوفها استعدادًا لما قد يصبح أصعب موسم فى تاريخ كرة القدم.

وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بنادى بايرن ميونخ، بعد التعاقد مع أربعة لاعبين خلال آخر يومين من سوق الانتقالات: «نعيش أوقاتًا عصيبة. وعلى جميع الأندية فى أنحاء العالم التعامل مع الوضع على النحو الصحيح».