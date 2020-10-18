شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء الفوز على «الوداد».. والسر فى المدير الفنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعب المدرب الجنوب إفريقى موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، دورا بارزا فى تحقيق الفوز على الوداد المغربى بهدفين مقابل لا شىء، فى المباراة التى جمعتهما، أمس الأول، بنصف نهائى دورى الأبطال، سجلهما محمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وكشف مصدر مسؤول داخل بعثة الفريق أن المدير الفنى عقد جلسات فردية مع اللاعبين لتحفيزهم قبل اللقاء وإنهاء أى مشكلة تواجه أى لاعب حتى يركز فى اللقاء، فضلا عن مداعباته المستمرة مع اللاعبين خلال المران التى أضفت جوا من الود والتركيز خلال توجيهاته لهم فى التدريبات، وأشار المصدر إلى أن الجمل التكتيكية التى حفظها المدير الفنى للاعبين والتعليمات بالضغط المستمر على المنافس كان لها أثر كبير فى

تحقيق الفوز.

من جانبه أكد سامى قمصان، مدرب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أن الفوز على الوداد المغربى جاءت على منافس قوى

وعنيد بملعبه.

وقال قمصان، فى تصريحات عقب المباراة: إن الأهلى استعد للقاء بالصورة المناسبة، وسافر إلى المغرب بطائرة خاصة فى توقيت مناسب، وهى خطوة تحسب لمجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، الذى كان وجوده على رأس البعثة حافزًا

كبيرًا للجميع.

وأضاف أن الفريق استعد بشكل جيد، بعد أن قام بدراسة المنافس بشكل دقيق، وجميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل الخروج بهذه النتيجة.

وأوضح أن النتيجة التى حققها الفريق طيبة، ولكن ما زال هناك شوط ثانٍ فى القاهرة، وهناك تركيز كبير من أجل تحقيق الفوز خلال لقاء الإياب والحفاظ على شخصية الأهلى وطموحه فى المنافسة

على اللقب.

وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفنى يعمل بشكل متواصل على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، مؤكدًا أن شخصية الأهلى ظهرت فى المباراة، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للفريق، وأن يتوج بلقب البطولة من أجل إسعاد الجماهير.

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