شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليفربول يعلن إصابة فان دايك بالرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن خضوع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، لعملية جراحية في ركبته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة إيفرتون.

وخرج المدافع الهولندي مبكرا بعد تدخل متهور من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون داخل منطقة الجزاء وسط غضب عارم من يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وأعلن ليفربول في بيان «ليفريول يؤكد أن فيرجيل فان دايك سيخضع لجراحة في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التعادل 2-2 مع إيفرتون.

«المدافع اصيب في أربطة الركبة في الواقعة التي شهدت تدخل جوردان بيكفورد بعد ست دقائق في ملعب جوديسون بارك».

ولم يوضح النادي مدة غياب المدافع البالغ عمره 29 عاما.

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