شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للغوص يوافق على إقامة نهائي كأس العالم للأندية في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح السيد سامح الشاذلى، رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص بنجاح الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالحصول على ثقة الاتحاد الدولى للغوص CMAS واختيار مصر لتنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص CMAS بشرم الشيخ خلال الفترة من 2-6 يونيو 2021. وأضاف الشاذلي بأنه تم تكليف مصر بتنظيم نهائى كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ خلال الفترة من 27-31 أكتوبر 2021. وعلى صعيد آخر، تعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ يوم الجمعة الموافق 30/10/2020 بمقر الاتحاد باستاد القاهرة الدولى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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