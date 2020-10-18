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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الفرنسي: نيس يقهر سانت ايتيان بثلاثية في عقر داره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، تمكن فريق نيس من تحقيق فوزاً مهماً في المباراة التي حل فيها ضيفاً ثقيلاً على نظيره سانت ايتيان، وكانت هذه المواجهة قد انتهت بواقع 3 – 1.
دخل فريق نيس هذا اللقاء بحماس كبير حيث افتتحوا التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب بيير لي ميلو، وذلك قبل ان يحرز زميله امين غويري الهدف الثاني في الدقيقة 31.
ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 58 تمكن اللاعب عادل عوشيشي من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الوحيد لفريق اصحاب.
ولكن فرحتهم لم تدم طويلاً حيث حقق اللاعب ميزياني ماوليدا الهدف الثالث لفريق الضيوف في الدقيقة 90، ليقود المباراة الى بر الامان لحين انتهائها بواقع 3 – 1.
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